Tokyo stocks end higher on tech shares
Photo: Xinhua
Tokyo stocks ended higher on Thursday, snapping a two-day losing streak, supported by technology shares following a solid earnings report from U.S. chip giant Nvidia Corp, News.az reports citing Xinhua.
Japan's benchmark Nikkei stock index, the 225-issue Nikkei Stock Average, ended up 113.80 points, or 0.30 percent, from Wednesday at 38,256.17.
The broader Topix index, finished 19.85 points, or 0.73 percent, higher at 2,736.25.
Stocks were lifted by the buying of some heavyweight chip-related and other technology issues after Nvidia reported Wednesday higher-than-expected sales and profits for the November-January period, analysts said.