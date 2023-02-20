Turkish Hatay province hit by 6.4 magnitude earthquake
- 20 Feb 2023 09:23
- 22 Jan 2026 03:37
- 182021
- World
- Share https://news.az/news/turkish-hatay-province-hit-by-64-magnitude-earthquake Copied
Turkish disaster agency reports 5.8 magnitude earthquake in Samandag in southern Hatay province, 2 weeks after major quakes hit region, News.az reports.
***
A 6.4-magnitude tremor was felt in the Turkish province of Hatay which had already been damaged by the deadly earthquake that hit Türkiye on February 6, says Turkish Disaster And Emergency Management Presidency (AFAD), News.az reports.