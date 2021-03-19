Turkish, Iranian foreign ministers meet in Istanbul
Turkey’s foreign minister met his Iranian counterpart on Friday in Istanbul, according to diplomatic sources, Anadolu Agency reports.
The meeting between Mevlut Cavusoglu and Javad Zarif at Dolmabahce Office was also attended by Hakan Fidan, the head of Turkey’s National Intelligence Organization, sources added.
A Turkish Foreign Ministry statement said on Thursday that bilateral relations between Turkey and Iran as well as current regional and international issues would be addressed during the Zarif’s visit.