News
Mevlut Cavusoglu
Tag:
Mevlut Cavusoglu
Ex-Turkish FM urges Armenia to positively respond to Azerbaijan’s peace efforts
05 Dec 2024-13:57
Azerbaijan, Türkiye praise successful development of allied relations in all areas
04 Dec 2024-13:04
President Ilham Aliyev receives member of Turkish Grand National Assembly Mevlüt Çavuşoğlu
05 Apr 2024-06:58
Several Western nations, most notably France want to impede Baku-Yerevan peace process - former Turkish FM
04 Apr 2024-14:03
Head of Turkish parliamentary delegation to NATO to visit Azerbaijan
03 Apr 2024-11:29
Azerbaijan’s foreign minister hold phone talks with his former Turkish counterpart
04 Jun 2023-06:35
Normalization of Turkish-Armenian relations depends on Yerevan: FM Cavusoglu
26 May 2023-21:21
Türkiye has about 3.7 million Syrian migrants - Mevlut Çavuşoğlu
24 May 2023-01:04
Turkish FM condemned attack on Turkish House in New York
22 May 2023-21:37
Azerbaijani, Turkish foreign ministers hold phone talks
15 May 2023-05:18
