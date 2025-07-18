Ukraine appoints ex-defense minister as National Security and Defense Council secretary
- World
Photo: Anadolu Agency
Former Defense Minister Rustem Umerov has been appointed as secretary of Ukraine’s National Security and Defense Council.
The corresponding decree was published on the website of the Ukrainian Presidential Administration, News.Az reports.
"To appoint Rustem Enverovych Umerov as Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine," the decree reads.
Previously, Umerov served as Ukraine’s defense minister.