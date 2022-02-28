Ukrainian president signs formal request to join the European Union
- 28 Feb 2022 21:37
- 12 Aug 2024 00:41
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy on Monday said he had signed an official request for Ukraine to join the European Union, Reuters reports.
Zelenskiy has asked the European Union to allow Ukraine to gain membership immediately under a special procedure as it defends itself from attack by Russian forces.
News.Az