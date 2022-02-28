Yandex metrika counter

Ukrainian president signs formal request to join the European Union

  • World
  • Share
Ukrainian president signs formal request to join the European Union

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy on Monday said he had signed an official request for Ukraine to join the European Union, Reuters reports.

Zelenskiy has asked the European Union to allow Ukraine to gain membership immediately under a special procedure as it defends itself from attack by Russian forces.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      