US lifts chip design software curbs on China in trade deal
Photo: Digitimes Asia
Trump’s administration lifted recent export license requirements for chip design software sales in China.
President Donald Trump’s administration has lifted recent export license requirements for chip design software sales in China, as Washington and Beijing implement a trade deal for both countries to ease some restrictions on critical technologies, News.Az reports, citing Bloomberg.
The US Commerce Department informed the world’s three leading semiconductor design software providers, Synopsys Inc., Cadence Design Systems Inc. and Germany’s Siemens AG, that requirements to seek government licenses for business in China are no longer in place, according to company statements.