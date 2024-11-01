News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Africa Cdc
Tag:
Africa Cdc
Mpox no longer a continental emergency in Africa
23 Jan 2026-11:53
Africa faces worst cholera outbreak in 25 years; cases surge in Burundi, Angola
14 Nov 2025-11:25
Over 6,800 dead as cholera sweeps across 23 African nations
31 Oct 2025-12:24
Mpox cases in Africa surpass 190,000, deaths near 2,000: Africa CDC
19 Sep 2025-17:21
Africa launches continental cholera emergency plan for 2025–2026
27 Aug 2025-10:59
Africa CDC calls for self-reliance as Africa faces surging health emergencies
05 Apr 2025-20:58
Africa CDC recommends first locally manufactured PCR test for mpox
13 Nov 2024-23:37
Mpox cases surge over 500 pct in Africa, affecting 19 countries: CDC
01 Nov 2024-16:38
Latest News
Georgia to crack down on illegal migrants, prime minister vows
Denmark, Greenland leaders to meet Rubio at Munich conference
Avianca Airlines resumes Bogota-Caracas daily flights
What the U.S.–Azerbaijan Strategic Partnership Charter means for Baku
Polish actress Bożena Dykiel dies at 77
LeBron James makes NBA history before All-Star game
Russia–China passenger train service resumes after 6-year break
BBC rejects Georgian demand to remove chemical attack investigation
Tax-free import approved for vintage vehicles in Azerbaijan
DOJ moves to drop charges after Minneapolis ICE shooting case
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31