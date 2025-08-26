News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Damascus
Tag:
Damascus
Syria captures 'ISIS terror cell' in Damascus countryside
13 Jan 2026-18:38
Syria resumes ties with Japan after 15 years
23 Dec 2025-23:28
Syrian FM: No sign of willingness from SDF for integration
22 Dec 2025-19:59
Germany charges ex-Syrian agent over jail murders
22 Dec 2025-15:45
UNSC makes 'historic' visit to Damascus, pledges support for new Syria
04 Dec 2025-21:24
Israeli strike on Beit Jinn in Damascus countryside kills 9
28 Nov 2025-10:40
Six ancient statues looted from Syria's National Museum in Damascus
11 Nov 2025-20:46
New mass grave discovered near Syrian capital
21 Oct 2025-21:14
UN's Damascus envoy resigns, praises Syria's resilience
18 Sep 2025-22:30
Syria hails US decision to lift sanctions, open way for renewed ties
26 Aug 2025-14:30
Latest News
Vietnam’s To Lam secures second term through 2030
U.S. officially withdraws from World Health Organization
UN: Azerbaijan prioritizes private renewable investment
Luxair flight makes emergency landing in Nice -
VIDEO
Gauff rallies past Baptiste to reach Australian Open last 16
Russia praises Georgia for resisting “Western pressure” as ties stay frozen
Azerbaijan banks to remain resilient in 2026: S&P
Ericsson posts strong profit, unveils buyback plan
China’s lithium breakthrough: Key development for EV batteries
Georgian PM dismisses transit threat from Armenia–Azerbaijan routes
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31