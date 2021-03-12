News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
European
Tag:
European
Tesla stock crashes further as Europe sales slump 45% in January
25 Feb 2025-22:10
Gas reserves in European UGS close to 94.3%
01 Oct 2024-18:39
Gas reserves in European UGS facilities approaching 94%
25 Sep 2024-16:58
First VP of Azerbaijan Mehriban Aliyeva congratulates winners of European, world championships
24 Jun 2022-20:38
European markets close lower, US gains after mixed opening
15 Sep 2021-23:48
European leaders sign Porto commitment at Social Summit
08 May 2021-16:53
European companies intend to continue activity in Azerbaijan (PHOTO)
12 Mar 2021-23:13
Latest News
Evacuations ordered as bushfires rage in Victoria, Australia
Tarique Rahman named chairman of Bangladesh’s BNP
Carbon monoxide kills four miners in N. Afghanistan
Giannis blocks LeBron twice as Bucks rally to beat Lakers
Brazil enters 2026 at a dangerous political crossroads
Pakistan eliminates 11 militants in security operations
One dead after car crashes into tractor in Azerbaijan's Tartar
Kia launches EV2 compact SUV with 448 km range in Europe
Curry powers Warriors to 137-103 rout of Kings
Mass protests in Iran leave at least 51 dead
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31