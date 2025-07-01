News.az
News
Madagascar
Tag:
Madagascar
Heavy rains kill 11 in Madagascar
07 Jan 2026-07:12
Military leader Randrianirina sworn in as Madagascar’s new president
17 Oct 2025-11:59
Madagascar: Anti-French anger fuels deepening political crisis
17 Oct 2025-07:34
Madagascar coup leader announces formation of national unity government
16 Oct 2025-17:38
Madagascar's National Assembly votes to impeach President Rajoelina
14 Oct 2025-21:53
Madagascar president dissolves parliament as protests intensify
14 Oct 2025-17:34
Madagascar president flees as soldiers rebel
13 Oct 2025-20:51
Embattled Madagascar President to address nation after coup warning
13 Oct 2025-14:55
Madagascar president warns of coup attempt amid escalating protests
13 Oct 2025-11:45
Youth-led protests continue in Madagascar’s capital
06 Oct 2025-17:55
