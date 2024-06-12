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Tactical Nuclear Drills
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Russia said on Wednesday that soldiers and sailors from its northern Leningrad military district bordering NATO members Norway, Finland, Poland, Estonia, Latvia and Lithuania took part in drills to deploy tactical nuclear weapons, News.Az reports citing Reuters.12 Jun 2024-16:43
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Russian and Belarusian troops have started the second stage of tactical nuclear drills in Russia, Russia's defense ministry said on Tuesday, News.Az reports citing Reuters.11 Jun 2024-11:35
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