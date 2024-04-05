Armenian premier, USAID director meet in Brussels
A meeting between Armenia’s Prime Minister Nikol Pashinyan and USAID Director Samantha Power kicked off in Brussels, News.Az reports citing Armenian media.
Armenia Security Council Secretary Armen Grigoryan, Minister of Foreign Affairs Ararat Mirzoyan, Armenian Ambassador to the United States Lilit Makunts, the US Ambassador to Armenia Christina Quinn, USAID Armenia Mission Director John Allelo, USAID National Security Director Colin Thomas- Jensen are also in attendance.
The key points of the discussion will be issues related to the implementation of USAID programs in Armenia, particularly those related to assistance to Armenians, who voluntarily left the Karabakh region of Azerbaijan and the implementation of programs aimed at the development of democracy in Armenia.