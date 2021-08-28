Yandex metrika counter

Azerbaijan adds sixth gold at Tokyo 2020 Summer Paralympics (PHOTO) - UPDATED

  • Sports
  • Share
Azerbaijan adds sixth gold at Tokyo 2020 Summer Paralympics (PHOTO) - UPDATED

Azerbaijani judoka Huseyn Rahimli has become the winner of the Tokyo-2020 Summer Paralympic Games.

Rahimli, 81 kg, defeated Davurkhon Karamatov and won a gold medal.

Earlier, male judoka Vugar Shirinli, female judoka Sevda Valiyeva, female judoka Shahana Hajiyeva, female judoka Khanim Huseynova and swimmer Raman Salei became Paralympic champions.

News about - Azerbaijan adds sixth gold at Tokyo 2020 Summer Paralympics (PHOTO) - UPDATED


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      