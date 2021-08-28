Azerbaijan adds sixth gold at Tokyo 2020 Summer Paralympics (PHOTO) - UPDATED
- 28 Aug 2021 11:46
- 22 Jan 2026 03:37
- 164587
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijan-adds-fourth-gold-at-tokyo-2020-summer-paralympics-photo Copied
Azerbaijani judoka Huseyn Rahimli has become the winner of the Tokyo-2020 Summer Paralympic Games.
Rahimli, 81 kg, defeated Davurkhon Karamatov and won a gold medal.
Earlier, male judoka Vugar Shirinli, female judoka Sevda Valiyeva, female judoka Shahana Hajiyeva, female judoka Khanim Huseynova and swimmer Raman Salei became Paralympic champions.