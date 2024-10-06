Yandex metrika counter

Azerbaijan beach soccer team triumph over Georgia at European Qualifier

Azerbaijan beach soccer team triumph over Georgia at European Qualifier

The Azerbaijan national beach soccer team delivered a stunning performance against Georgia, winning 7-2 at the FIFA Beach Soccer World Cup 2025 – European Qualifier in Cádiz, Spain, from October 4-13.

In the first match, Azerbaijan pulled off a 4-0 victory over England, News.Az reports.

Azerbaijan are pitted against Spain, Azerbaijan, England, Georgia in Group A.

