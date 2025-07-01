Yandex metrika counter

Azerbaijan detains Russian nationals suspected of drug trafficking, online fraud – VIDEO

Photo: Report news agency

Azerbaijan's law enforcement authorities have apprehended members of two organized crime groups in Baku suspected of involvement in drug trafficking from Iran, online narcotics sales, and cybercrime activities, News.Az reports, citing local media.

Operational and investigative activities are ongoing in connection with the illegal actions of individuals who are citizens of Russia.


News.Az 

honor Patriotic War martyrs

