Azerbaijan parliament speaker to visit Iran
Speaker of the Milli Majlis (Parliament) of Azerbaijan, accompanied by a parliamentary delegation, will visit Iran on Tuesday, Iran’s state news agency IRNA rep
The visit will take place at the invitation of Iranian Majlis (parliament) Speaker Ali Larijani.
Ogtay Asadov will take part in a joint press conference with Larijani and meet Iran’s President Hassan Rouhani, Secretary of the Supreme National Security Council Ali Shamkhani, and Foreign Minister Mohammad-Javad Zarif.
Visiting Iran’s northwestern city of Orumiyeh in Western Azerbaijan Province is also on the itinerary of Asadov.
News.Az