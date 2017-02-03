Azerbaijan – third largest gas supplier of Turkey
In 2016 Turkey imported energy worth $213,614,469, down 34% from the energy worth $325,717,296 in 2015.
Turkey reduced import of energy from the alternative and renewable energy sources.
The energy purchased from Greece, Bulgaria, Georgia and Azerbaijan declined 17.8% to 4,366,780,000 kWh. In 2015 Turkey imported 5,313,935,000 kWh/h of energy.
Most of energy was imported in September. Turkey paid $24,662,000 for import of 477,289,000 kWh of energy from Greece, Bulgaria, Georgia and Azerbaijan.
Turkey paid $127,436,573 to Bulgaria for 2,745,497,000 kWh of energy, $42,659,711 for import of 750,973,000 kWh from Greece, $ 34,090,317 to Azerbaijan for import of 645,633,000 kWh of energy.
News.Az