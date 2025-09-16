Yandex metrika counter

Azerbaijan-UAE documents exchanged

Photo: AZERTAC

On September 16, Azerbaijani President Ilham Aliyev held an expanded meeting with his UAE counterpart Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan in Shusha.   

The meeting was followed by a ceremony to exchange documents signed between Azerbaijan and the UAE, in the presence of President Ilham Aliyev and President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, News.Az reports, citing AZERTAC.

