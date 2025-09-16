Azerbaijan-UAE documents exchanged
- 16 Sep 2025 15:05
- 16 Sep 2025 15:08
- 1034444
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijan-uae-documents-exchanged Copied
Photo: AZERTAC
On September 16, Azerbaijani President Ilham Aliyev held an expanded meeting with his UAE counterpart Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan in Shusha.
On September 16, Azerbaijani President Ilham Aliyev held an expanded meeting with his UAE counterpart Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan in Shusha.
Photo: AZERTAC
Photo: AZERTAC