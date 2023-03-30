Yandex metrika counter

Azerbaijan Water Reserves Agency established

The Azerbaijan Water Reserves Agency has been established by President of Azerbaijan Ilham Aliyev’s order on improvement of water resources management, News.Az reports.

The Agency has been set up on the basis of the Emergency Ministry’s State Water Reserves Agency in order to use water resources effectively and improve irrigation practices. The property of Azersu and Azerbaijan Melioration and Water Management joint-stock companies has been handed over to the newly-established Azerbaijan Water Reserves Agency.


