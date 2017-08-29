Yandex metrika counter

Azerbaijani ambassador awarded high state order of Hungary

Azerbaijani ambassador Vilayat Guliyev has been awarded Commander's Cross of the Order of Merit of the Republic of Hungary in accordance with President János Ád

The award recognizes ambassador Guliyev`s contribution to the development of political, economic, cultural and humanitarian relations between Azerbaijan and Hungary.

