Azerbaijani ambassador awarded high state order of Hungary
Azerbaijani ambassador Vilayat Guliyev has been awarded Commander's Cross of the Order of Merit of the Republic of Hungary in accordance with President János Ád
The award recognizes ambassador Guliyev`s contribution to the development of political, economic, cultural and humanitarian relations between Azerbaijan and Hungary.
