Azerbaijani, Armenian FMs expected to meet in coming weeks - FM
Azerbaijani and Armenian foreign ministers are expected to hold a meeting in the coming weeks, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan Jeyhun Bayramov said the meeting of Azerbaijani, Turkish and Turkmen foreign ministers in Turkmenistan's Avaza on December 13, News.az reports.