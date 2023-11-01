Azerbaijani basketball referee to control Panathinaikos Athens vs Kangoeroes Mechelen in EuroCup Women Group E

Azerbaijani basketball referee Alakbar Hasanov will be in charge of a match between Panathinaikos Athens and Kangoeroes Mechelen of Belgium in Round 4 of Group E of the EuroCup Women 2023, News.az reports.

Hasanov will be assisted by Czech Martin Kučírek and Romanian Andrada Csender.

The match will be played on November 1 in the Cholargos Sports Hall in Athens, Greece.

News.Az