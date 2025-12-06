Yandex metrika counter

Azerbaijani boxers win 4 medals at World Cup

Azerbaijani boxers win 4 medals at World Cup
Azerbaijani athletes won four medals at the Boxing World Cup held in the Russian city of Yugorsk, News.az reports.

Malik Hasanov (67 kg) defeated Enkhtor Tegshjargal (Mongolia) in the final.

Yadigar Aliyev (51 kg) won the silver medal, while Ali Miriev (60 kg) and Novruzali Guliyev (75 kg) won bronze.


