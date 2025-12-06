Azerbaijani boxers win 4 medals at World Cup
- 07 Dec 2025 00:13
- 07 Dec 2025 00:54
- 1042260
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-boxers-win-4-medals-at-world-cup Copied
Source: TREND
Azerbaijani athletes won four medals at the Boxing World Cup held in the Russian city of Yugorsk, News.az reports.
Malik Hasanov (67 kg) defeated Enkhtor Tegshjargal (Mongolia) in the final.
Yadigar Aliyev (51 kg) won the silver medal, while Ali Miriev (60 kg) and Novruzali Guliyev (75 kg) won bronze.