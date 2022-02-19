Yandex metrika counter

Azerbaijani Defense Ministry dismisses Armenia’s false claims

Azerbaijan’s Defense Ministry has dismissed Armenian reports regarding an alleged recent shootout, News.Az reports.  

The ministry noted that the Armenia-spread information on social media about a supposed shelling by Azerbaijani armed units in the direction of the Taghavard village in Azerbaijan's Khojavand region, where Russian peacekeepers are temporarily deployed, was false.


