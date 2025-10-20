News.az
Tag:
Defense Ministry
Baku hosts NATO Mobile Training Team course
22 Jan 2026-19:54
Azerbaijani military holds tactical exercise to boost combat readiness
13 Jan 2026-10:59
Azerbaijan Defense Minister expresses condolences to Libya
24 Dec 2025-19:47
Azerbaijan reviews military cooperation with foreign attachés
13 Dec 2025-13:47
Azerbaijan defense experts meet NATO representatives
10 Dec 2025-22:30
Azerbaijan and Hungary talk military medicine cooperation
03 Dec 2025-19:17
Azerbaijan conducts new training session for reservists
01 Dec 2025-19:18
Turkish defense university delegation visits Baku
19 Nov 2025-23:30
Azerbaijan's Defense Ministry honors Heydar Aliyev and martyrs on Victory Day -
VIDEO
08 Nov 2025-15:18
Azerbaijan, Uzbekistan discuss military cooperation during Unity-2025 exercise
20 Oct 2025-19:26
