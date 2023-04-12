Azerbaijani FM, OSCE Chairman-in-Office meet in Baku
A meeting between Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov and OSCE Chairman-in-Office, North Macedonian Foreign Minister Bujar Osmani, who is visiting Baku, has started, News.Az reports.
Minister Bayramov welcomed OSCE Chairman-in-Office Osmani.
The sides are currently holding a one-on-one meeting.
After the talks, Bayramov and Osmani will hold a joint press conference.