Azerbaijani karateka wins gold at Islamic Solidarity Games

An Azerbaijani karateka won a gold medal at the Islamic Solidarity Games in Riyadh.

Zaretska claimed victory in the 68 kg weight category after defeating Türkiye's Eda Eltemur 5:3 in the final bout, News.Az reports, citing local media.

Meanwhile, Nuran Rzazada, representing Azerbaijan in the 67 kg category, was eliminated in the round of 32 after losing to Uzbekistan's Abdul Vakhab Rashidov.


