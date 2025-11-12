Azerbaijani karateka wins gold at Islamic Solidarity Games
- 12 Nov 2025 22:30
- 13 Nov 2025 09:04
- 1039876
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-karateka-wins-gold-at-islamic-solidarity-games Copied
Photo credit: idman.biz
An Azerbaijani karateka won a gold medal at the Islamic Solidarity Games in Riyadh.
Zaretska claimed victory in the 68 kg weight category after defeating Türkiye's Eda Eltemur 5:3 in the final bout, News.Az reports, citing local media.
Meanwhile, Nuran Rzazada, representing Azerbaijan in the 67 kg category, was eliminated in the round of 32 after losing to Uzbekistan's Abdul Vakhab Rashidov.