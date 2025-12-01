Yandex metrika counter

Azerbaijani karateka Zaretska bags world bronze

Photo: World Karate Federation

Azerbaijani karateka Iryna Zaretska has earned a bronze medal at the 2025 World Karate Championships in Cairo, Egypt, News.Az reports, citing the Azerbaijan Karate Federation.

She captured the medal in the women’s 68kg weight category.


