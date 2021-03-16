Azerbaijani president lays foundation for Hadrut-Jabrayil-Shukurbayli highway
President of Azerbaijan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva and their daughter Leyla Aliyeva visited Fuzuli and Khojavend districts on March 15.
President Aliyev laid the foundation for the Hadrut-Jabrayil-Shukurbayli highway.
This road starts from Hadrut settlement and joins the Hajigabul-Minjivan-Zangazur corridor road in Shukurbayli village by passing through Jabrayil district. Bridges will be built along the 43 km-long and four-lane road.