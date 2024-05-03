Azerbaijani Professional Football League appoints referees for Qarabag - Neftchi match

+ ↺ − 16 px

The referees of the Qarabag FC - Neftchi FC match have also been announced. The Azerbaijan derby will be managed by Ingilab Mammadov.Azerbaijan Premier LeagueXXXIII roundMay 4 (Saturday)Kapaz - SumgaitReferees: Tural Gurbanov, Zohrab Abbasov, Teymur Teymurov, Nijat IsmayilliReferee-inspector: Asim KhudiyevAFFA representative: Asif AliyevTovuz City Stadium, 16:30 (GMT+4)Qarabag - NeftchiReferees: Ingilab Mammadov, Namig Huseynov, Kamran Bayramov, Farid HajiyevReferee-inspector: Baris SimsekAFFA representative: Elchin MehtiyevAzersun Arena 19:30 (GMT+4)May 5 (Sunday)Turan Tovuz - ZiraReferees: Elchin Masiyev, Elshad Abdullayev, Parvin Talibov, Kamal UmudluJudge-inspector: Babek GuliyevAFFA representative: Mubariz HuseynovTovuz City Stadium, 16:30 (GMT+4)Araz-Nakhchivan - SabahReferees: Aliyar Agayev, Akif Amirali, Rahil Ramazanov, Rashad AhmadovJudge-inspector: Munis AbdullayevAFFA representative: Bahram GurbanovLiv Bona Dea Arena, 19:00 (GMT+4)May 6 (Monday)Sabail - GabalaReferees: Ali Aliyev, Jamil Guliyev, Eyyub Ibrahimov, Ravan HamzazadeJudge-inspector: Vusal AliyevAFFA representative: Namig AliyevASCO Arena, 19:00

News.Az