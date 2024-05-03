Azerbaijani Professional Football League appoints referees for Qarabag - Neftchi match
The appointments of referees of the XXXIII tour in the Azerbaijan Premier League have been determined, the Professional Football League's (PFL) press service said.
The referees of the Qarabag FC - Neftchi FC match have also been announced. The Azerbaijan derby will be managed by Ingilab Mammadov.
Azerbaijan Premier League
XXXIII round
May 4 (Saturday)
Kapaz - Sumgait
Referees: Tural Gurbanov, Zohrab Abbasov, Teymur Teymurov, Nijat Ismayilli
Referee-inspector: Asim Khudiyev
AFFA representative: Asif Aliyev
Tovuz City Stadium, 16:30 (GMT+4)
Qarabag - Neftchi
Referees: Ingilab Mammadov, Namig Huseynov, Kamran Bayramov, Farid Hajiyev
Referee-inspector: Baris Simsek
AFFA representative: Elchin Mehtiyev
Azersun Arena 19:30 (GMT+4)
May 5 (Sunday)
Turan Tovuz - Zira
Referees: Elchin Masiyev, Elshad Abdullayev, Parvin Talibov, Kamal Umudlu
Judge-inspector: Babek Guliyev
AFFA representative: Mubariz Huseynov
Tovuz City Stadium, 16:30 (GMT+4)
Araz-Nakhchivan - Sabah
Referees: Aliyar Agayev, Akif Amirali, Rahil Ramazanov, Rashad Ahmadov
Judge-inspector: Munis Abdullayev
AFFA representative: Bahram Gurbanov
Liv Bona Dea Arena, 19:00 (GMT+4)
May 6 (Monday)
Sabail - Gabala
Referees: Ali Aliyev, Jamil Guliyev, Eyyub Ibrahimov, Ravan Hamzazade
Judge-inspector: Vusal Aliyev
AFFA representative: Namig Aliyev
ASCO Arena, 19:00
