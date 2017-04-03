Azerbaijani wrestlers claim 3 golds at European championships
- 03 Apr 2017 05:59
- 29 Jul 2024 15:03
- 120320
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-wrestlers-claim-3-golds-at-european-championships Copied
Azerbaijani Greco-Roman wrestlers have claimed four medals, including three golds and one bronze, at the U23 European championships in Szombathely, Hungary.
The gold medals came from Murad Mammadov (59kg), Islambek Dadov (71kg) and Orkhan Nuriyev (98kg), according to AzVision.
Eltun Vazirzade (80kg) added a bronze to Azerbaijan`s medal haul.
News.Az