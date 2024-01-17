Azerbaijan’s defense minister extends condolences over fatal military helicopter crash in Kyrgyzstan
Azerbaijan’s Defense Minister, Colonel General Zakir Hasanov sent a letter of condolences to his Kyrgyz counterpart, Lieutenant General Baktybek Bekbolotov, the Defense Ministry’s press service told News.Az.
Minister Hasanov extended his condolences over the deadly crash of a MI-8 military helicopter during training flights on January 17 in Kyrgyzstan.