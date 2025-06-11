Azerbaijan’s premier visits Independence Monument in Tashkent
- 1026008
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijans-premier-visits-independence-monument-in-tashkent Copied
Photo: Azerbaijan's Cabinet of Ministers
As part of his official visit to Uzbekistan, Azerbaijani Prime Minister Ali Asadov visited the Independence Monument in Tashkent on Wednesday.
PM Asadov was accompanied by his Uzbek counterpart Abdulla Aripov, News.Az reports, citing Azerbaijan’s Cabinet of Ministers.
The Azerbaijani premier laid a wreath at the monument.