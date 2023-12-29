Border crossing point between Azerbaijan and Iran will be opened tomorrow
29 Dec 2023
A new border crossing point between Iran and Azerbaijan will be opened in Astara tomorrow, Deputy Minister of Roads and Urban Development of Iran, Daryush Amani said, News.az reports
He noted that a new border crossing point between Iran and Azerbaijan will be opened tomorrow in Astara with the participation of high-ranking officials of both countries.