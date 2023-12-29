Yandex metrika counter

Border crossing point between Azerbaijan and Iran will be opened tomorrow

A new border crossing point between Iran and Azerbaijan will be opened in Astara tomorrow, Deputy Minister of Roads and Urban Development of Iran, Daryush Amani said, News.az reports

He noted that a new border crossing point between Iran and Azerbaijan will be opened tomorrow in Astara with the participation of high-ranking officials of both countries.


