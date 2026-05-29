China’s top diplomat begins landmark Canada visit

China’s Foreign Minister Wang Yi arrived in Canada on Thursday for a three-day official visit, marking the first such trip by a Chinese foreign minister to the country in a decade, News.Az reports, citing Anadolu.

“... I look forward to welcoming my Chinese counterpart, Minister Wang Yi, for the first visit to Canada by a Chinese Foreign Minister in a decade,” Canadian Foreign Minister Anita Anand wrote on the US social media platform X.

His visit comes after Canadian Prime Minister Mark Carney’s four-day visit to China in January this year, which was the first visit by any Canadian prime minister since 2017.

Earlier in a statement, the Government of Canada said that Wang Yi and Anita Anand will meet in Ottawa to discuss the implementation of the updated Canada–China Strategic Partnership.

Bilateral trade between China and Canada stood at $125.1 billion in 2025.

