First pupils graduate school in Azerbaijan's liberated Aghali village
- 14 Jun 2023 16:54
The "last bell" has rung in Azerbaijan's Aghali village 30 years later, News.az reports.
This year, four pupils graduate school in Aghali.
The "last bell" is being celebrated in Azerbaijani schools today.
For the first time in 29 years, classes began in the secondary school of liberated Aghali village (Zangilan district), in September last year.
The village was liberated from Armenian occupation in the 2020 second Karabakh war.