First VP Mehriban Aliyeva congratulates Azerbaijani swimmer on Paralympic bronze - PHOTO

Azerbaijan’s First Vice-President Mehriban Aliyeva shared a post congratulating Azerbaijani swimmer Vali Israfilov on winning a bronze medal at the Paris 2024 Summer Paralympic Games, News.Az reports.

The post reads: “Azerbaijani para swimmer Vali Israfilov is the bronze medalist of the Paris 2024 Summer Paralympic Games! I congratulate our athlete and wish him new victories and achievements!”

Vali Israfilov won the bronze medal in the men's 100m breaststroke – SB13 with a time of 1:05.35.

