Former Armenian defense minister seriously wounded in Shusha
- 07 Nov 2020 14:31
- 22 Jan 2026 03:37
- Azerbaijan
During the fierce battles in Shusha, former Armenian Minister of Defence, Colonel-General Seyran Ohanyan was seriously wounded.
Earlier, Ohanyan was "appointed" as the military commandant of Shusha.
Azerbaijan's official sources have confirmed the reports of Ohanyan's being wounded.
News.Az