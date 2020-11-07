Yandex metrika counter

Former Armenian defense minister seriously wounded in Shusha

Former Armenian defense minister seriously wounded in Shusha

During the fierce battles in Shusha, former Armenian Minister of Defence, Colonel-General Seyran Ohanyan was seriously wounded.

Earlier, Ohanyan was "appointed" as the military commandant of Shusha.

Azerbaijan's official sources have confirmed the reports of Ohanyan's being wounded.

News.Az


