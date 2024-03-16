Yandex metrika counter

Irakli Kobakhidze: Our partnership has reached excellent level

Our partnership has reached an excellent level,” Prime Minister of Georgia Irakli Kobakhidze said in a joint press conference with President of Azerbaijan Ilham Aliyev.

Highlighting the existed potential, the Prime Minister underlined: “We will make every effort to deepen this friendship, cooperation, and partnership.”


News.Az 

