Iran’s Araghchi arrives in Russia for talks with Putin - VIDEO
- 27 Apr 2026 09:52
- 27 Apr 2026 10:06
Source: Mehr news agency
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi arrived in Saint Petersburg on Monday, News.Az reports, citing Iranian media.
He arrived early on Monday morning with the aim of meeting and holding talks with Russian President Vladimir Putin.
Moscow's TASS news agency confirmed earlier that Putin plans to meet Araghchi, citing Kremlin spokesman Dmitry Peskov.
By Nijat Babayev