Iran’s foreign minister to visit Azerbaijan
- 24 May 2021 11:22
- 05 Oct 2025 06:38
- Politics
Iran’s Minister of Foreign Affairs Mohammad Javad Zarif will pay a visit to Azerbaijan on Tuesday, Foreign Ministry spokesman Saeed Khatibzadeh said on Monday.
As part of the visit, Zarif will hold a range of meetings to discuss development of mutual relations, as well as the situation in the region.
After completing his visit to Azerbaijan, the Iranian minister will head to Armenia, Khatibzadeh noted.