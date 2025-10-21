Yandex metrika counter

Israeli airline to resume Tel Aviv-Baku flights

Photo credit: skytraxratings.com

Israeli airline Arkia Israeli Airlines plans to resume direct flights between Tel Aviv and Baku starting October 28, 2025, according to the company.

Flights on Airbus aircraft will operate threeimes a week: on Tuesdays, Wednesdays, and Saturdays, News.Az reportst citing local media.

Arkia Israeli Airlines is Israel's second-larg test airline, founded in 1949.


honor Patriotic War martyrs

