Last group of Azerbaijani pilgrims left for Hajj to Saudi Arabia

  • Society
The last group of Azerbaijani pilgrims who want to visit Hajj from Azerbaijan has left for Saudi Arabia today at 19:00, APA reports.

The pilgrims will arrive in Saudi Arabia at 21:50 pm.

Note that the first group of Azerbaijani pilgrims who want to visit Hajj from Azerbaijan has left for Saudi Arabia on August 2.

1,400 quotas have been allocated to Hajj pilgrimage for Azerbaijan. The price for Hajj pilgrimage this year is $ 4225.

News.Az


News.Az 

