Number of Azerbaijani servicemen partaking in NATO exercise in Georgia announced

Thirty-five Azerbaijani servicemen are taking part in Noble Partner 2018, a NATO multinational exercise that kicked off in Georgia on August 1, Azerbaijani delegation head, Captain Ruslan Ahmadov told APA’s Georgia bureau.

He noted that Azerbaijani servicemen will join all stages of the exercise.

