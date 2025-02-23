Pakistani Prime Minister Muhammad Shahbaz Sharif was met at the airport by First Deputy Prime Minister of the Republic of Azerbaijan Yagub Eyyubov, Deputy Foreign Minister Yalchin Rafiyev and other officials.
Pakistan's Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif arrives in Azerbaijan for an official state visit -PHOTO
Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shahbaz Sharif, arrived in Azerbaijan for a state visit on February 23, News.Az reports.
At the Heydar Aliyev International Airport, where the national flags of both countries were flying, a guard of honor was lined up in honor of the distinguished guest.