Russia files new assault charges against U.S. ex-marine jailed in Russia
Russian prosecutors have brought additional assault charges against Robert Gilman, a 30-year-old former U.S. Marine serving an eight-year sentence in Russia for attacking law enforcement officers, court documents reveal.
Gilman was initially arrested in 2022 following an alleged drunken assault on a Russian police officer. His sentence has since been extended due to further convictions for assaults on prison staff and a state investigator during his imprisonment, News.Az reports, citing Reuters.
At a previous court hearing, Gilman claimed he acted in self-defense after a prison inspector caused him physical pain and an investigator insulted his father.
The new charges, filed last month in Voronezh, southern Russia, continue to relate to assaults on prison personnel. Gilman’s defense has requested leniency, citing an unspecified mental health issue. The next court hearing is scheduled for August 25.
Gilman is among approximately nine American citizens currently imprisoned in Russia. In April, a U.S.-Russia prisoner swap included Russian-American Ksenia Karelina and a Russian military technology suspect.