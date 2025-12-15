Russia seeks $230B from Belgium’s Euroclear
- 1043068
- Economics
- Share https://news.az/news/russia-seeks-230b-from-belgiums-euroclear Copied
Photo: Reuters
A Moscow court confirmed on Monday that Russia’s central bank has filed a lawsuit seeking 18.2 trillion roubles (about $229.36 billion) in damages from Belgium’s central securities depository, Euroclear.
The legal action marks a significant escalation in financial disputes between Russia and European institutions amid ongoing geopolitical tensions, News.Az reports, citing Reuters.
Further details on the case, including the grounds for the claim, have not yet been disclosed.