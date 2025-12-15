Yandex metrika counter

Russia seeks $230B from Belgium’s Euroclear

  • Economics
  • Share
Russia seeks $230B from Belgium’s Euroclear
Photo: Reuters

A Moscow court confirmed on Monday that Russia’s central bank has filed a lawsuit seeking 18.2 trillion roubles (about $229.36 billion) in damages from Belgium’s central securities depository, Euroclear.

The legal action marks a significant escalation in financial disputes between Russia and European institutions amid ongoing geopolitical tensions, News.Az reports, citing Reuters.

Further details on the case, including the grounds for the claim, have not yet been disclosed.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      