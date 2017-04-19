Russian, Azerbaijani and Armenian FMs likely to meet in Moscow
- 19 Apr 2017 12:56
- 29 Jul 2024 15:03
- 120896
- Azerbaijan
- Share https://news.az/news/russian-azerbaijani-and-armenian-fms-likely-to-meet-in-moscow Copied
Russian, Azerbaijani and Armenian FMs are likely to meet in Moscow.
Foreign ministers of Russia, Azerbaijan and Armenia are likely to meet in Moscow in the near future to discuss the Nagorno-Karabakh conflict, Maria Zakharova, spokesperson for Russia’s Foreign Ministry told a briefing on April 19, APA’s correspondent reported form Moscow.
“Additional information will be provided,” added Zakharova.
News.Az