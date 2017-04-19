Yandex metrika counter

Russian, Azerbaijani and Armenian FMs likely to meet in Moscow

Foreign ministers of Russia, Azerbaijan and Armenia are likely to meet in Moscow in the near future to discuss the Nagorno-Karabakh conflict, Maria Zakharova, spokesperson for Russia’s Foreign Ministry told a briefing on April 19, APA’s correspondent reported form Moscow.    
 
“Additional information will be provided,” added Zakharova.   

News.Az 

