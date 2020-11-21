Yandex metrika counter

Russian FM Sergey Lavrov arrives in Azerbaijan

  • Politics
  • Share
Russian FM Sergey Lavrov arrives in Azerbaijan

A Russian interdepartmental delegation, including Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, arrived in Baku, TASS reported.

The delegation includes Russian Health Minister Mikhail Murashko, Deputy Prime Minister Alexei Overchuk, and others.

Earlier, Russian Defense Minister Sergey Shoigu also arrived in Baku.

It should be noted, the Russian delegation visited Yerevan before the visit to Baku and held talks with the Armenian leadership.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      