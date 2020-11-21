Russian FM Sergey Lavrov arrives in Azerbaijan
A Russian interdepartmental delegation, including Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, arrived in Baku, TASS reported.
The delegation includes Russian Health Minister Mikhail Murashko, Deputy Prime Minister Alexei Overchuk, and others.
Earlier, Russian Defense Minister Sergey Shoigu also arrived in Baku.
It should be noted, the Russian delegation visited Yerevan before the visit to Baku and held talks with the Armenian leadership.